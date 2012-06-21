Національна служба здоров’я у Програмі медичних гарантій на 2021 рік пропонує збільшити тарифи на лікування інфаркту та інсульту. Зокрема, тариф на лікування інфаркту підвищити до 50 тисяч гривень, тариф на лікування інсульту підвищити до 30 тисяч гривень до яких застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти залежно від проведеного лікування.
Серед інших планів, озвучених під час онлайн брифінгу очільницею НСЗУ Оксаною Мовчан, введення підвищувального коефіцієнта за дотримання бригадами екстреної медичної допомоги правильних маршрутів пацієнтів. Центр екстреної медичної допомоги отримає більше коштів, якщо бригада доставлятиме пацієнта саме до того закладу, який має договір з НСЗУ на лікування інфаркту чи інсульту. Також передбачається включити до програми «Доступні ліки» ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт. Це дасть їм змогу отримувати потрібні ліки в аптеці за рецептом лікаря безоплатно або з незначною доплатою, та зробить лікування наслідків захворювання більш доступним.
«Реалізувати зазначені пропозиції зможемо в разі, якщо буде затверджено збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік до 255 мільярдів гривень», – підкреслила Оксана Мовчан.
І поінформувала, що в цьому у році НСЗУ законтрактувала 192 медзаклади на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та 65 закладів – на надання допомоги при гострому інфаркті міокарду. Уже понад 21 000 пацієнтів з інфарктом та інсультом отримали допомогу в цих медзакладах в квітні-червні. Зокрема, 16 377 пацієнтів отримали допомогу при інсульті, 4 943 пацієнти отримали допомогу при інфаркті. НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом 400 мільйонів гривень.
До пакету послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує безоплатно в медзакладі, включено: діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті); цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; медична реабілітація в гострому періоді; лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали; ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти); харчування в стаціонарних умовах.
Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно лише викликати швидку допомогу за номером 103, а бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»