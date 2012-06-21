Завдяки щасливому випадку в Німеччині виявили могилу німецького лорда або принца, який жив 1500 років тому під час Великого переселення народів. Це відкриття експерти вже називали найважливішою археологічною знахідкою країни за останні 40 років. Поховання знайшли під час будівельних робіт на землі, яку готували під птахофабрику.

Поховання, яке вже досліджували археологи, належить знатній людині, проте вчені досі знайшли його решток. Вони припускають, що тіло піддали кремації, а прах може перебувати у бронзовій урні в центрі гробниці, яка має розміри 4 на 4 метри. Бронзову урну відправили до лабораторії для ретельного вивчення.

Як повідомляє The Times, бронзова урна була оточена скелетами шістьох жінок, похованими, немов стрілки годинника навколо урни. Вчені кажуть, що вони могли бути наложницями або вдовами, що належали покійному, але залишається загадкою, чи були вони вбиті для поховання, чи принесли себе в жертву власноруч. Археологи трохи спантеличені дивною системою поховання, але вони впевнені, що поки рано говорити про ритуальний смертельний обряд.

Тут же знаходяться рештки одинадцяти тварин, зокрема великої рогатої худоби, коней і собак. Також за межами цієї «головної» гробниці було знайдено ще 60 інших могил.

Початкові оцінки датують це місце між 480 і 530 роками нашої ери, періодом після падіння Римської імперії, коли багато германських племен, таких як гуни, вторглися на території, які більше не перебували під захистом Риму.

Серед іншого, в могилах було знайдено скляну прикрашену чаша, кілька срібних позолочених затискачів для одягу, меч і щит із заліза, а також золота монета Східного римського імператора Зенона близько 480 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»