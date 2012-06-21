У Норвегії виявили руїни 1200-річного язичницького храму, присвяченого скандинавським богам Тору і Одіну. Це рідкісна релігійна реліквія вікінгів, побудована за кілька століть до того, як у регіоні з’явилося христанство. Знахідку виявили в містечку Осі недалеко від міста Ерсте на ділянці, де ведеться будівництво житлового комплексу.

Археологи відзначають, що велику дерев'яну будівлю – близько 14 метрів у довжину, 8 метрів у ширину і до 12 метрів у висоту – можна датувати кінцем VIII століття. Храм використовувався для поклоніння і жертвопринесення богам під час літнього та зимового сонцестояння.

За словами вчених руїни подібних споруд знаходили тільки в Швеції і Данії. Як розповів археолог з Університетського музею Бергена Сорен Дінхофф, норвежці почали будувати «будинку богів» у VI столітті, раніше обряди поклоніння давньоскандинавським богам проводилися на відкритому повітрі.

Минулого місяця археологи розкопали фундамент стародавньої будівлі. Під час розкопок вони також виявили сліди ранніх сільськогосподарських поселень, віком 2000-2500 років, зокрема залишки двох довгих будинків, кожен з яких міг би бути невеликою фермою для сім'ї і худоби, говорить археолог Сорен Дінхофф з Університетського музею Бергена.

Руїни «будинку бога» в Осі, однак, відносяться до більш пізнього часу, коли в цьому районі почала домінувати елітна група багатих сімей.

«Коли утворилося нове соціально диференційоване суспільство, в римському залізному столітті, ці сім'ї очолили культ», – відзначають вчені. За їх словами, скандинавське релігійне поклоніння стало більш ідеологічно вивіреним і організованим, а «будинок богів» у Осі був побудований за зразком християнських базилік, які паломники бачили в південних країнах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»