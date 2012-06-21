Повністю на електротязі, безпілотна, здатна до вертикального зльоту і посадки літаюча машина Cora, розроблена каліфорнійським стартапом Kitty Hawk, готова підняти в повітря перших пасажирів.
Про це повідомляє The New York Times. Видання пише, що повітряне таксі вже кілька місяців літає над Новою Зеландією у тестовому режимі. У компанії вже є угода з владою країни; запустити сервіс перевезення пасажирів повітрям протягом найближчих трьох років.
Cora призначена для коротких міських маршрутів. На одному заряді акумулятора вона пролітає не більш 100 км, розвиваючи швидкість до 150 км/год. Злітно-посадкові смуги їй не потрібні, пілоти – теж, тому що Cora – це, в загальному, великий пасажирський дрон. Маневреність їй забезпечують 12 несучих гвинтів на крилах; швидкість обертання кожного з них регулюється автономно. Крім того, машина здатна змінювати кут нахилу крил. До хвостової частини прикріплено великий ходовий гвинт.