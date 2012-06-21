Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На будівництво футбольного поля в селищі Новопсков, яке є центром першої в області об'єднаної територіальної громади, використали майже 750 тисяч гривень з державного бюджету, і стільки ж - 750 тисяч гривень — кошти громади.
Введення в експлуатацію спортивного майданчика зі штучним покриттям перетворилося на справжнє свято.
Але, як підкреслюють у громаді, обійшлося «без ретроградного перерізання стрічок», відкрили новий попілярний об'єкт першим футбольним матчем.