З початку 2018-го року надходження до загального фонду місцевих бюджетів громад Миколаївської області склали майже 830 мільйонів гривень. Приріст до січня-лютого 2017 року становить 19,7% або 136,4 мільйони гривень. Забезпечено зростання за всіма основними бюджетоутворюючими податками, а саме по податку на доходи фізичних осіб – 25,7%, платі за землю – 7,1%, єдиному податку – 26,3%.
В умовах бюджетної децентралізації саме новоутворені наприкінці 2017-го року об’єднані територіальні громади отримали значні додаткові надходження, порівняно із січнем-лютим минулого року.
Так, в середньому, новостворені ОТГ отримали додаткового фінансового ресурсу в обсязі майже 14-ти мільйонів гривень, що у 2,6 рази більше ніж у січні-лютому 2017 року. Найвищі темпи зростання надходжень зафіксовані у Радсадівській ОТГ (Миколаївський район), Широківській ОТГ (Снігурівський район) та у Володимирівській ОТГ (Арбузинський район).