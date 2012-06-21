Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 у Слов’янську та на всій території Донеччини залишається складною. І саме цим, як вже не раз бувало, скористалися відверті недруги і очевидні вороги, запланувавши диверсію в одному з лікувальних закладів міста, що знає про диверсантів і бойовиків не з чиїхось розповідей. Втім, представники вітчизняних силових структур спільними зусиллями і конкретними діями оперативно виявили і знешкодили зловмисників.

Такою стала «легенда» дводенних антитерористичних і контр диверсійних навчань у зоні проведення операції Об’єднаних сил, заключний етап якої провели на певних об’єктах інфраструктури Слов’янська. Це були тренування, організованих координаційною групою Антитерористичного центру Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, в умовах, що були максимально наближені до реальних. Тут змогли перевірити власну можливість ефективно діяти підрозділи ЗСУ, штаб ООС, СБУ, Національна гвардія, Національна поліція, ДСНС та представники органів місцевої влади.

Аналіз навчальної спецоперації дозволив її організаторам відпрацювати додаткові рекомендації, які допоможуть спецслужбам підвищити готовність та ефективність у протидії диверсійним і терористичним загрозам, що, на жаль, залишаються досить ймовірними не тільки на Донбасі.