Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У окупованому Донецьку підземні води затоплюють помпезне 25-поверхове приміщення бізнес-центру «Північний», який свого часу збудувала група «МАКО» Олександра Януковича – старшого сина колишнього президента України.
Першими помітили небезпеку відвідувачі бізнес-центру та довколишніх будинків, а потім виправляти ситуацію кинулися фахівці «МНС ДНР», які підтвердили: грунтові води залили підземний автопаркінг та один із нижніх поверхів торгівельного центру «Київський». Причому масштаби лиха вражають, адже йдеться про мокру територію розміром майже 5 тисяч квадратних метрів, а рівень води у торгівельному залі піднявся до 1,2 метра.
У травні 2009 року, коли почали будувати цей фешенебельний бізнес-центр із торгівельним центром на нижніх поверхах, тодішній міський голова Донецька Олександр Лук’янченко заклав у фундамент приміщення «капсулу часу» із посланням до нащадків. А сам «Північний», який відкрили у 2012 – му напередодні проведення в місті фінальної частини футбольного Євро, називали важливим кроком до перетворення Донецька на столицю бізнесу Україні. Та потім сюди увірвався «руській мір», який за минулу п’ятирічку перетворив мільйонний обласний центр майже на провінційне депресивне місто. Найбільший тут БЦ із ТЦ тривалий час стояли порожніми, хоча досі перебували у гарному стані. Нині ж існує велика вірогідність того, що 25-поверховий велет взагалі може провалитися у безодню, розмиту водою.
Про небезпеку затоплення давно попереджали фахівці: після закриття і розграбування низки тутешніх вугільних підприємств там перестали відкачувати шахтні води, що поступово почали підніматися до поверхні, загрожуючи будинкам і людям. Зараз воду із підземних поверхів «Північного» рятувальники із перемінним успіхом намагаються відкачати мотопомпами. Окупаційна адміністрація «ДНР», тривалий час пояснюючи тривожну ситуацію на закритих шахтах відсутністю коштів, тепер гарячково шукає версії підходящих причин, якими можна пояснити людям подальше знищення сучасної інфраструктури міста (в «українську диверсію» вже мало хто вірить). А російських «кураторів» подібне влаштовує, бо руйнування і пограбування на окупованих територіях всього збудованого і створеного до «руської весни» якраз входить до їхніх планів.