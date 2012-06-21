Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За невчасну сплату комунальних послуг громадянами України може бути введено нарахування чималої пені. Законопроєкт, який регламентує таку норму, вже зареєстровано у Верховній Раді України і, на думку багатьох експертів, його може бути ухвалено вже восени.
Про це зазначає глава комітету парламенту з питань соціальної політики Галина Третякова. За її словами, нині борги за комунальні послуги становлять чималу цифру –– 64 мільярди гривень. За невчасну сплату за цими послугами, народні обранці пропонують підняти пеню у двадцять разів.
Експерти вже порахували –– за три роки несплати боргів за «комуналкою» може набігти половина суми боргу.
У свою чергу юристи переконані, що таким боржникам, поки вони не сплатять кошти, можуть тимчасово обмежити їхні громадянські права. Приміром, заборонити на певний час керувати автомобілем, чи виїжджати за кордон тощо.
Однак у законопроєкті є й позитивні для споживача комунальних послуг моменти. Так, там чітко розписано право споживача вимагати реструктуризації таких боргів. І постачальник комунальних послуг не має права не піти назустріч споживачеві. У цьому випадку споживач може цілком сподіватися на те, що не сплачуватиме пені.
Як вважає голова Житлового союзу України Олександр Скубченко, робити винуватцями у несплаті за комунальні послуги лише одних споживачів, неправильно. Адже впродовж останніх років тарифи на комунпослуги зросли у 1,5—3 рази і споживачі не можуть платити такі великі суми. Про це, на думку експерта, повинна подбати влада.
До того ж, за словами Скубченка, треба кардинально змінити норму сплати за послуги. До 1998 року споживачі сплачували не більше 15% свого доходу, тепер, коли послуги надто дорогі –– 20% від доходу. Це, на його думку, є неприпустимим.