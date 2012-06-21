Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Найближчим часом у парламенті мають зареєструвати революційний законопроєкт про податкову амністію. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, таку амністію пропонують проводити впродовж 9 місяців. Ставки для амністованих капіталів будуть такими: 5% –– загальна ставка, 9% –– ставка на активи та 18% –– на готівку.

На думку Данила Гетманцева, влада планує завершити таку амністію вже у 2021 році.

Стимулом для потенційних учасників може слугувати те, що згідно із закнопроєктом про її проведення, декларації, які заповнюватимуть підприємці, не можна буде використовувати в судах різних інстанцій у якості доказів.

Нагадаємо, що відповідний законопроєкт про податкову амністію було подано до Офісу Президента України ще в липні 2020 року. Нині тривають дискусії щодо того, яким повинен бути такий документ та положення про амністію. Експерти вважають, що останнє слово за Президентом України.