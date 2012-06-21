Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), чергова сесія якої відкрилася вчора у Страсбурзі, проголосувала за те, щоб не виносити на поточні дебати питання про проведення незаконних виборів президента Росії в анексованому Криму. Пропозицію обговорити це питання висунула українська делегація. Проте депутати ПАРЄ вирішили натомість, що важливіша тема — роль Європи в мирному врегулюванні конфлікту в Сирії. Щодо термінових дебатів, то представник британської делегації пропонував обговорити на них втручання Росії у внутрішні справи України, Грузії, Молдови і Великої Британії та порушення Кремлем норм міжнародного права. Але й цю тему депутати не обговорюватимуть, а винесуть на загальну дискусію доповідь спеціальної комісії, яка розслідувала факти корупції серед членів ПАРЄ. Відповідну резолюцію готуватиме регламентний комітет асамблеї. Доповідь, у якій перевіряли причетність членів ПАРЄ, зокрема тих, які займалися питаннями дотримання прав людини в Азербайджані, до корупційних схем, оприлюднили напередодні відкриття сесії. Вона спричинила великий резонанс. Адже члени комісії визнали, що деякі впливові депутати ПАРЄ, серед яких колишній президент асамблеї Педро Аграмунт, голова моніторингового комітету Штефан Шеннах, колишній очільник групи ліберальної партії й доповідач з питань України Хорді Шукла, порушили положення Кодексу поведінки депутатів ПАРЄ і виявилися причетними до корупційних дій.
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«Урядового кур’єра»