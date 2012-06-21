Археологи з Єврейського університету знайшли в печері археологічного парку Офель в Єрусалимі кілька десятків бронзових монет I століття, повідомляє Israel21c.
Вчені вважають, що монети залишили жителі Єрусалима, які ховалися в печері,яка має розмір сім на п'ятнадцять метрів під час Першої юдейської війни проти Римської імперії в 66-70 році.
На аверсі монет зображення рослин, які асоціюються зі святом Суккот: пальма, мирт, цитрон і верба. Більшу частину таких монет викарбували в останній рік повстання, відомий як «Четвертий рік». На цих монетах написано староєврейською «За звільнення Сіону». Написи на інших, більш ранніх монетах мають напис «За свободу Сіону».
«Неймовірно зворушливо знайти стародавні монети зі словами «свобода» і «звільнення» якраз напередодні єврейського свята звільнення, Песаха», - зазначив керівник розкопок Ейлат Мазар.