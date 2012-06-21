«Київзеленбуд» презентував проект капітального ремонту Печерського ландшафтного парку. Про це повідомляє прес служба установи.
Так, у 2018 році планується провести ремонт і стилізоване оновлення головної вхідної групи парку, влаштувати 8200 кв. метрів мощених доріжок із фібробетону, які мають високу декоративну та експлуатаційну функції, встановити сучасне LED-освітлення. Заплановано також проведення реконструкції громадських убиралень і підпірних стін, встановлення стилізованих лав та урн. Родзинкою оновленого Печерського ландшафтного парку стане створення пам’ятної алеї відомим українським співакам.
Печерський ландшафтний парк – це унікальний креативний арт-простір, де кожен рік КО «Київзеленбуд» проводить фестивалі квітів із майстер-класами, виставками, ярмарками. Тому капітальний ремонт і поліпшення загальної інфраструктури є важливим кроком до створення в центрі Києва майданчика для комплексного та різноманітного відпочинку населення.