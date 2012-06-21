Цього вересня у Вінниці вперше за шкільні парти сядуть 4985 дітей. І кожний отримає в дарунок «Книжку вінницького школяра», яку підготували міська рада, департамент освіти та комунальна установа «Міський методичний кабінет». З неї першокласники дізнаються багато цікавого і корисного про рідний край, відомих людей, про Україну. Також вона містить інформацію про позашкільні заклади, заняття в яких сприяють розвитку здібностей і талантів, привчають до впевненості і досягнення мети.
«Книжка вінницького школяра» відповідає змісту Нової української школи. Вона присвячена історії та сучасності Вінниці і Поділля. У ній ідеться про знакові історичні події, природні особливості краю тощо. Завдяки книжці діти ознайомляться й із символікою держави та свого міста. Це видання з першого класу навчатиме любити своє місто, Батьківщину, виховуватиме почуття патріотизму», — зазначила директор департаменту освіти міської ради Оксана Яценко. Варто зауважити, що торік для перших класів міста було закуплено 1660 «Живих абеток» (ці інтерактивні підручники, якщо на QR-код навести гаджет, починають «говорити», звірі «рухатись», рослини «рости»). А цього року для перших класів придбали «живі» абетки з вивчення англійської мови.