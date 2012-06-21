Протягом століть історики та вчені вважали, що коли ранні людські групи шукали собі їжу, чоловіки здебільшого полювали, а жінки збирали злаки чи їстівні корінці. Однак, поховання 9000-річної жінки-мисливця в горах Анд у Південній Америці розвінчує цю гіпотезу, згідно з новими дослідженнями, проведеними на підставі висновків остеолога Джеймса Уотсона з Університету Арізони.

Знахідка вчених у високогірній ділянці Анд кидає виклик теорії про жінок-збирачок і чоловіків-мисливців. Поховання, якому 9000 років виглядає мисливським: там знайшли кам'яні наконечники стріл, інструменти для обробки тварин, але в могилі похований не чоловік, а жінка.

Археологічний пам'ятник Віламайя Патжха був виявлений у 2013 році, він розташований на 1,6 гектара на висоті 3925 метрів над рівнем моря. У 2018 році тут розпочали розкопки, площа яких склала 36,5 метра. Вчені знайшли 20 тисяч артефактів, п'ять людських похоронних ям із шістьма скелетами. Про це повідомляє журнал Science Advance.

Аналіз решток з однієї могили показав, що жінці, судячи за станом її зубів було 17-19 років. Поруч з її тілом поклали кам’яні сокири, скребки, наконечники, ножі, що говорить про рід діяльності жінки, вона полювала на велику дичину. Вчені відзначають, що тільки її поховання з усіх знайдених тут могил можна точно ідентифікувати як мисливське. Знайдений мисливський набір кам’яних інструментів є свідченням того, що покійник був мисливцем. Предмети, що супроводжують людей після смерті, як правило, є тими, якими вони користувалися протягом життя, кажуть дослідники.

Це дослідження дає відповідь на старе запитання про статевий розподіл праці в ранньому людському суспільстві, що стосується гендерної трудової практики та нерівності. Тепер команда хоче зрозуміти, як статевий розподіл праці та його наслідки у різні часи змінювався серед популяції мисливців-збирачів у Південній Америці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»