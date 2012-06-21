Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом трьох місяців у Первомайську, що на Миколаївщині, реалізується проєкт «Платформа добрих справ». Він допоміг багатьом підприємцям вижити в умовах карантину, підтримати медичних працівників та соціально незахищених городян. 70 підприємців, сто містян вразливої категорії та п’ять медичних закладів — це ті, кого охоплено проєктом.
Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.
Один з ініціаторів «Платформи», голова громадської організації «Молодь — майбутнє нації» Євген Нотевський розповідає, що карантин змусив шукати нові шляхи функціонування організації.
«Коли ми розпочинали боротися з COVID-19, то залучили до цієї роботи підприємців, — розповів молодий чоловік. — Аби віднайти більше коштів для допомоги лікарням і соціально вразливих верств населення, почали шукати грантові можливості. Створили інтерактивну інтернет-платформу з інформацією про послуги, запросили до співпраці соціально активних підприємців. Під час карантину вони власним коштом закуповували захисні маски та костюми для медичних працівників та містян».
Платформа зацікавила підприємців, вони відгукнулися на ініціативу молоді та активно включилися в процес. Підприємець Катерина Клименчук вважає, що така платформа дуже допомагає підприємцям здійснювати онлайн продажі, а також допомогати людям, які дотримуються карантину та не хочуть наражатися на небезпеку, виходячи з дому. У результаті реалізації проекту підприємці мають онлайн платформу, де пропонують товари та послуги, нужденні отримують допомогу, медики мають індивідуальні засоби захисту.