Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
На первомайському швейному підприємстві «Санта-Україна», що на Миколаївщині після пом’якшення карантину запрацював на повну потужність оновлений склад готової продукції від власного виробника. Відтепер первомайські жінки, гості міста та області зможуть обрати собі нові сукні у зручний час та в комфортних умовах.
Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.
Побувати в складі готової продукції місцевої швейної фабрики – мрія будь якої жінки. Тут пропонують величезний вибір сучасного одягу, елегантного, зручного та доступного за цінами. За час карантину склад повністю оновили, він став привабливим, світлим та комфортним. Голова наглядової ради ПРАТ «Санта-Україна» Оксана Пастушок розповіла, що ідея створення нового складу виникла давно. Але на ремонт, який тривав три місяці, зважилися лише під час карантину. Усі моделі суконь власної розробки, адже на підприємстві працює експериментальний цех, де трудяться конструктори та модельєри, які вигадують нові фасони жіночого вбрання.
«Санта-Україна» вже понад 20 років успішно шиє жіночий одяг на замовлення провідних європейських компаній та відомих торгових марок. Підприємництво працює як на давальницькій сировині, так і виготовляє продукцію на вітчизняний ринок та має численних своїх прихильниць. Натомість на внутрішній ринок товару йде не більше трьох відсотків жіночого вбрання, що виготовляють на ПРАТ.