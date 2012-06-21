Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Восени в Первомайській центральній міській багатопрофільній лікарні, що на Миколаївщині, завершиться ремонт відділення гемодіалізу. Ввести його в експлуатацію планують у жовтні цього року. Лікарні реалізує проєкт, кошти в який вклала компанія «Лізоформ Медікал». За рахунок інвестора відбувається ремонт відділення та придбання необхідного обладнання. Частка витрат на ремонтні роботи відбувається за власні кошти Первомайської лікарні.
Нині у ремонті та монтажі обладнання вийшли на фінішну пряму. Вже встановлено п’ять апаратів гемодіалізу останнього покоління, які мають найменший негативний вплив на здоров’я пацієнтів, очікується придбання ще чотирьох таких апаратів. Змонтований та запущений пункт очищення води. На первинному етапі працюватиме дев’ять апаратів гемодіалізу сумісного виробництва США та Італії. Наразі проходять перемовини з додаткового встановлення апаратів німецького виробництва «Фрезенікус». У відділенні обслуговуватись до 40 хворих, які потребують «штучної нирки».