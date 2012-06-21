Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Первомайську Миколаївської області відкрився реабілітаційний центр для ветеранів АТО/ООС, їхніх родин та тимчасово переміщених осіб. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ. Це стало можливим завдяки грантовому проєкту, над яким місто працювало протягом двох років. Центр створено на базі колишньої грязе-водолікарні.

Відремонтоване приміщення, сучасне обладнання, тренажери, кваліфіковані реабілітологи, психологи та медичні працівники, — так виглядає сьогодні колишня Первомайська грязелікарня. Первомайський міський голова Людмила Дромашко зазначає: «Наша грязелікарня отримала друге дихання. Тому що був період, коли постало питання взагалі про її функціонування. Запровадження проєкту саме на базі лікарні надало можливість надавати якісні медичні послуги і учасникам АТО/ООС, і містянам».

Сьогодні для міста, в якому дислокуються кілька військових частин, тема реабілітації військових є вкрай актуальною. Заступник голови центру учасників АТО/ООС Андрій Шарій каже, що у багатьох колишніх військових серйозні розлади з опорно-рухомим апаратом. У новому центрі саме хвороби хребта, кінцівок, суглобів дуже добре відновлюють за допомоги сучасної апаратури. Також до послуг військових сучасний спортзал. Особливий акцент в центрі роблять на психологічній допомозі, яку надають три спеціалісти, що пройшли відповідну підготовку. Головна лікарка центру Олена Кузєва наголошує, що тут розробили комплексну допомогу, яка передбачає роботу з важкими депресивними станами. Вона вважає, що після проходження курсу реабілітації пацієнти отримують максимальний лікувальний ефект. Медична допомога надається усій родині, що надає можливість бійцям швидше адаптуватися до мирного життя.