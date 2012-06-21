В останній день українців з п'ятого місця потіснила Франція
Паралімпійська збірна України у підсумку зайняла шосте місце у медальному заліку після завершення Ігор у Пхьончхані.
В останній день українці здобули золото у лижній естафеті.
Але цього виявилося замало, аби утриматися на п’ятій сходинці.
Канада та Німеччина також здобули по одному золоту. А спортсменам з Франції вдалося піднятися на найвищий щабель п’єдесталу відразу двічі.
Саме французи і потіснили Україну на шосте підсумкове місце.
В активі українців 22 нагороди, сім з яких золотих, сім срібних і вісім бронзових.