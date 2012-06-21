Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Триває поповнення рядів у підрозділах поліції Черкащини. Дванадцять молодих поліцейських цими днями склали присягу на вірність українському народові. Всі вони виявили велике бажання служити в поліції, віддавати свої сили і знання для забезпечення безпеки і спокою в містах і селах. Після закінчення навчання, яке протягом шести місяців пройдуть на базі Львівського та Криворізького навчальних центрів, вони працюватимуть у різних підрозділах поліції Черкащини.

В урочистих заходах, присвячених поповненню лав поліції, взяли участь начальник управління кадрового забезпечення Главку підполковник поліції Іван Давиденко, рідні та друзі правоохоронців.

Нині, як розповіли в секторі комунікації поліції Черкаської області, молоді поліцейські відбули на навчання, де здобуватимуть первинну професійну підготовку. Серед молодого поповнення — й кілька жінок.