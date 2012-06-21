Вчені з університету Екстера заявили про те, що ліси в південній частині басейну Амазонки, які вважалися безлюдними до прибуття на континент Колумба, насправді могли бути домом для невідомої раніше цивілізації, яка налічувала близько мільйона осіб, повідомляє Science Alert.
Дослідникам вдалося виявити 81 новий археологічний об'єкт на ділянці довжиною 1800 кілометрів. Всього вченим вдалося виявити 104 земляних структури, які часто приймали форму геогліфів. Подібні структури були як невеликими, діаметр яких становив близько 30 метрів, так і величезними: 400 метрів в діаметрі. Вони представляли собою насипи, з'єднані між собою за допомогою проходів.
Крім того, вчені також знайшли численні укріплені села, які датуються 1250-1500 роками нашої ери. Також були виявлені кераміка, поліровані кам'яні сокири, сліди добрив і звалища побутових відходів.
«Існує поширена помилка, що Амазонка – це старовинний пейзаж, де мешкають розрізнені на кочові громади. Це не так. Ми виявили, що деякі популяції далеко від великих річок набагато більші, ніж вважалося раніше, і ці люди впливали на навколишнє середовище, а їхні сліди ми все ще можемо знайти сьогодні», – говорить один з археологів, Йонас Грегоріо де Соуза.
Розмір популяції, яка населяла регіон, вчені оцінюють у 500 тисяч – мільйон осіб, які жили в приблизно 1,3 тисячі поселень, розташованих на території в 400 тисяч квадратних кілометрів.