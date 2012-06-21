Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У річку Південний Буг випустили 225 тисяч мальків коропа, білого амура та товстолоба. Спеціалісти з рибоохоронної справи вважають, що ця подія сприятиме відновленню екосистеми. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії «НИС-ТВ».

Рибовод Андрій Чорноморець — один з півсотні чоловіків, які разом затягують невід на ставку під Новою Каховкою. Довжина сітки 140 метрів, вага однієї корзини до 70 кілограмів. Вирощують мальків коропа, товстолоба та білого амура на «Новокаховському рибоводному заводі частикових риб».

Випускають у вільне плавання саме восени. Цю пору року іхтіологи вважають найбільш кращою для приживання. «Є біологічні нормативи, які розроблені профільними вищими навчальними закладами і є наукові розробки, які підтверджують, що саме восени мальок набирає необхідну вагу, яка дозволяє йому перезимувати у водоймі, адаптуватися до неї і далі вже набирати вагу з настанням тепла», — зазначив директор ДУ «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» Юрій Ковальов.

З Херсонського заводу мальків транспортували до Миколаєва спеціальним автотранспортом, який обладнаний живорибними контейнерами за спеціальними німецькими технологіями. Миколаївщина — одна з десяти областей України, де другий рік поспіль діє спеціальна програма із зариблення. Як зазначає заступниця начальника управління рибного господарства Миколаївської області Євгенія Хиренко, щороку влітку в області спостерігається замор риби, який виникає через цвітіння синьо-зелених водоростей. Внаслідок нестачі кисню риба гине. А рослиноїдні види риб, якими заповнили Південний Буг якраз поїдають ці водорості, що запобігатиме масовому явищу загибелі риби у подальшому. Всього до кінця року до водойм області заплановано випустити 500 тисяч екземплярів рослиноїдних видів риб.