Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
«На межі можливого», — таку назву мав перший міжнародний дитячий пленер, що завершився на Рівненщині. У селі Тайкури неподалік від Рівного юні митці цілий тиждень малювали на свіжому повітрі. У фокусі — місцевий костел Святого Лаврентія та навколишні краєвиди. Намагалися відобразити історичну пам’ятку національного значення в її сучасному вигляді.
«Така ініціатива для дітей має глибоке значення. Це розвиває внутрішнє світобачення та підсилює любов до історії рідного краю. І, звісно ж, удосконалює вміння в малюванні. Сподіваємось, що ці роботи побачать і польські поціновувачі», — розповідає віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Анна Бабяк-Овад.
Польське консульство посприяло в організації пленеру. Локацію обрали не спроста: костел Святого Лаврентія — знакове місце, яке є спільною міжнаціональною історичною цінністю для обох народів.
Презентували картини юних художників напередодні річниці Незалежності України на подвір’ї обласної наукової бібліотеки в Рівному. А до кінця місяця виставка рукотворних краєвидів у полотнах юних митців буде представлена у залах головної книгозбірні області.