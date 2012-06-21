Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правила безпеки на об’єктах залізниці написані кров’ю. І, на жаль, надалі продовжуються писатися, про що підтвердив свіжий дикий і жахливий випадок у Покровську на Донеччині. Трирічний хлопчик внаслідок недбальства матерів тільки якимось дивом залишився живим. Однак його руки потрапили під колеса потяга і тому лікарі змушені були ампутувати на одній руці фаланги трьох пальчиків.
Трагедія сталася через брутальне нехтування вже згаданих правил безпеки: молода мама із двома малолітніми дітьми вирішила перейти колію, не звернувши уваги на потяг, що саме тут рухався. Жінка була дуже заклопотана дитячим візком із молодшою дитиною, а старший малюк, спіткнувшись, впав і схопився руками за рейки, якими й промчав поїзд.
Як повідомили правоохоронці, інформацію за цим фактом занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2. ст. 276. КК України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». А травмування малолітнього хлопчика має стати для всіх батьків і дітей черговим нагадуванням про необхідність дотримання елементарних правил безпеки на залізниці: пожалійте своїх дітей!..