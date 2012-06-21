На півночі Польщі, недалеко від міста Торуні, знайшли скарб VI ст. до н.е. Він складався з сокири і деталей кінської упряжі. Збруя, на думку археологів, типова для культур скіфського кола, це перша подібна знахідка в Східно-Центральній Європі.

Скарб виявили любителі металодетекторного пошуку. Однак вони не стали витягати знахідки з землі і повідомили про них професійним археологам. Останні акуратно розкопали і зафіксували положення кожної речі, а потім витягли їх. З’ясувалося, що упряж складалася з 156 бронзових деталей: трубок, кілець і щитків. Виділяються великі псалії – два стержня, до яких кріпилися вудила і ремені. Загальна вага скарбу – майже однин кілограм.

Археологи кажуть, що в скарбі лежали майже всі елементи оголовья, за винятком вудил. Але вони могли бути дерев'яними і через це не збереглися. Цікаво, що на речах збереглися відбитки листя лопуха і шкіри, – мабуть, їх завернули в листя і поклали в шкіряний мішок.

Примітно, що сокира, яка лежала разом зі збруєю в мішку, на відміну від неї, ніяк не пов'язаний зі скіфами і схожа на вироби місцевих жителів. Очевидно, це свідчення контактів різних культур.

Скарб закопали на піщаному пагорбі недалеко від Вісли. Ймовірно, його господар збирався переплавити предмети, але з якоїсь причини не повернувся за ними.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»