Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Коли публічні люди, політики дуже хочуть чогось досягти, вони розгортають небачену раніше діяльність, щоб показати себе виборцям з найкращого боку. Більшість молодих політиків, як правило, таку діяльність демонструють безпосередньо перед виборами, проте «стріляні горобці» починають обкатку електорату заздалегідь, за рік, а то й за два. Як це зробив один з кандидатів на посаду міського голови у Полтаві.

Його команда почала піаритися ще в минулому році, зокрема вивозити великогабаритне сміття, що валялося біля новозбудованих багатоквартирних будинків, міняти лінії електропередач, закуповувати для потреб міських комунальників невеликі партії спецтехніки, ремонтувати тротуари й зупинки громадського транспорту тощо.

З приходом осені команда іншого кандидата перейнялася озелененням Полтави, прибиранням прирічкового та інших парків, висадженням по місту дерев і кущів.

Цими днями у центральному міському парку «Перемога» члени цієї команди на чолі з її «командиром» посадили кілька деревець гінкго-білоба, які до цього на Полтавщині росли тільки на території аграрної академії, у Миргороді та на околиці Кременчука. Нехай тих деревець і не багато, всього троє, проте, за словами командира, це лише початок великого озеленення, в їхніх планах висадити найближчим часом сто тисяч дерев і якусь кількість кущів.

Полтавці розуміють, що це показуха, проте схвально ставляться до такої активності. Все таки, від неї є користь суспільству.