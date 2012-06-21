Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Полтаві протягом цього й наступного років капітально відремонтують дванадцять шкільних туалетів. Зокрема поміняють сантехніку, мережі, плитку, заховають у стіни водопровідні труби, встановлять, де це потрібно, перегородки між кабінками.

Батьки були дуже незадоволені поганим станом шкільних вбиралень і просили міську владу оперативно втрутитися. Надмірна відкритість туалетів викликає у дітей, особливо учнів молодших класів, дискомфорт. Багато школярів узагалі не користуються шкільним туалетом, щодня зазнаючи моральних і фізіологічних страждань. Відповідну петицію про необхідність ремонтів шкільних туалетів, що швидко набрала необхідну кількість підписів, направили у міську раду. Це було ще наприкінці літа.

Влада не могла на неї не відреагувати. Було створено комісію, яка визначила «аварійні» туалети, а також їхню кількість і обсяги робіт. На найближчій сесії депутати проголосують за виділення з міського бюджету потрібних для проведення цих робіт коштів. Документація на виконання зазначених ремонтів вже готова. За попередніми підрахунками вартість майбутньої модернізації шкільних вбиралень становитиме біля 250 тисяч гривень.