Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві одержали й готують до виведення на головні маршрути міста перші десять із 40 закуплених нових тролейбусів виробництва Луцького автозаводу, яких місцеві жителі називають інтернаціональними за те, що придбані за позичку від іноземного інвестора — Європейського банку реконструкції та розвитку, й складені із запчастин, що вироблені за кордоном. Наприклад, електродвигуни для тролейбусів виготовлені в Латвії, обмежувачі напруги — в Швейцарії, деякі частини — в Білорусі.
Ще 30 нових тролейбусів прибудуть до Полтави партіями по 10 одиниць до листопада. На даний момент перша партія рухомого складу проходить реєстрацію, обкатку, потім на тролейбуси встановлять GPS-датчики й вони будуть готові перевозити пасажирів.
Нові «Богдани» дещо відрізняються від старіших, теж вироблених у Луцьку, які в Полтаві експлуатуються вже біля 10 років. Зокрема в них набагато більший накопичувальний майданчик у салоні, де люди зазвичай ставлять коляски, візки, велосипеди тощо, зручніший пандус для обслуговування людей з інвалідністю, комфортніша кабіна водія. Вони мають солідний запас автономного ходу без пасажирів. Коштує такий тролейбус біля двохсот тисяч гривень.
У планах Полтавської міської влади — замінити в комунальному Полтаваелектроавтотрансі півсотні тролейбусів, тому що половина його електропарку підлягає до списання.