Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На Полтавщині рішуче взялися проводити добудову та реконструкцію будівель медичних установ, які чекали цього роками. Один із таких соціально значущих об’єктів з бородою — обласний онкодиспансер, на модернізацію якого витратили чималі кошти, вже замінили там вікна й перекрили дах, проте роботи ще не завершені.

Нинішнє обласне керівництво вирішило пришвидшити реконструкцію. Цього року його якісно утеплили за майже 14 мільйонів гривень, за словами представників установи, це дозволить у холодний період зекономити до 45% тепла. Наступним етапом реконструкції стане проведення опоряджувальних та косметичних робіт, потім для них закуплять необхідне сучасне медичне обладнання й матеріали.

Важливо, що на утепленні онкодиспансеру вдалося заощадити понад мільйон гривень бюджетних коштів. Після того, як повністю завершать його модернізацію, добудують нове радіологічне відділення й лабораторію радіонуклідної діагностики. Необхідні на це кошти — 370 мільйонів гривень, начебто, вже знайшли.