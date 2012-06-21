Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Полтаві однією туристичною локацією стало більше. На вулиці Спаській, у колишньому маєтку поміщика Болюбаша, місцевий колекціонер і меценат Віктор Бажан заснував художній музей свого імені, в якому зібрав чимало цінних і навіть унікальних речей. Є тут картини, статуетки, меблі, набори порцеляни, старовинні українські ікони, біблії і світські книги, рукописи, музичні інструменти, шкатулки тощо.

Все це багатство він зібрав ще до того, як купив торік історичну будівлю разом із земельною ділянкою, тому наповнити музей йому пощастило всього за рік. У фондах музею багато оригінальних предметів, у тому числі від іноземних майстрів, але його власник найбільше пишається набором виробів німецької фабрики Мейсен.

У події є родзинка. Віктор Бажан каже, що обслуговуватиме майбутні екскурсії на благодійній основі безкоштовно. Він хоче відродити у місті давню традицію культурного меценатства, і в першу чергу запрошує на екскурсії до свого музею дітей, яким готовий розповідати про історію кожного експоната. Хоча їх у нього сотні.

Віктор Бажан розповів, що збирав старожитності й ексклюзивні предмети не для себе, а для майбутніх поколінь, і сподівається, що його проєкт стане цікавим полтавській громаді й гостям міста.