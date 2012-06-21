Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Подільському районі Полтави відкрили новий корпус дитсадка, який будували коштом міського бюджету з 2017 року, й який внесений до президентської програми «Велике будівництво».
Новий корпус дитсадка має площу майже 750 квадратних метрів і обійшовся платникам податків у 17 мільйонів гривень замість 20 мільйонів, як планувалося раніше. В міській раді запевняють, що зекономити пощастило не за рахунок якості виконання будівництва, а виключно завдяки конструктивним рішенням будівельників. Тепер у садку перебувають 280 дітей, але вже найближчим часом кількість місць там збільшиться до 340. В одній із трьох груп у садочку виховуватимуть у напрямку інклюзивної освіти, тому, що в цьому є потреба.
Заклад забезпечили новими меблями, якісними та безпечними іграшками.