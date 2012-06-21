Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Біля Полтавської облдержадміністрації добудовують новий трьохповерховий Центр надання адміністративних послуг, який планують відкрити у двадцятих числах вересня.
Цей соціальний об’єкт, в якому працюватимуть близько ста осіб, і надаватимуть понад 300 послуг жителям усієї області, незвичайний, таких на Полтавщині більше немає. По-перше, він прозорий у буквальному розумінні цього слова, складається із скла й металу, по-друге, всередині будівлі буде забезпечено максимальний простір для безперешкодної комунікації одержувачів послуг із працівниками. На поверхах буде мінімум перегородок, а всі інженерні комунікації заховають. Також новий ЦНАП буде максимально комфортним для людей на візках.
Представники обласної влади запевняють, що споруджені за новою технологією скляні стіни надійно захищатимуть від спеки й холоду.
Проєкт ЦНАПу розробили в Одесі, його будівництво, яке здійснюється на умовах співфінансування, обійдеться в 75 мільйонів гривень. Площа майбутнього ЦНАПу — майже 2000 квадратних метрів.