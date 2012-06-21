Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

23 вересня ввечері у Полтаві з нагоди Дня міста біля спільної адміністративної будівлі обласних державної адміністрації та ради мов гірлянда спалахнув вогнями новозведений майбутній ЦНАП із скла й металу. Його будували більше двох років на умовах співфінансування – 43% вартості оплатила держава, 57% – область, всього вклали понад 75 мільйонів гривень. Об’єкт сподобався представникам Мінцифри, яке такі самі модернові та багатофункціональні заклади планує збудувати й у інших областях.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, будівля нового Полтавського ЦНАПу є одним із наймасштабніших проєктів національної програми «Велике будівництво» в області. Коли його введуть в експлуатацію, а чекати залишилося всього кілька днів, для цього вже все готове, в його прозорих стінах зможуть отримувати більше 300 видів різноманітних соціальних послуг жителі всієї Полтавщини. Також під дахом нового ЦНАПу знайдуть місце й для державного банку, якого саме, визначить розпорядник – обласна рада, та організації, яка надаватиме послуги з харчування.

Важливо й те, що на будівництві майбутнього центру вдалося зекономити 200 тисяч гривень. Крім того, його відкриття вселяє надію, що в Полтаві добудують також і обласні онкодиспансер, лікарню, філармонію, спорткомплекс на вулиці Петра Юрченка та ще низку соціально важливих об’єктів.