Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Полтаві найближчим часом розпочнуть реставрацію меморіальної садиби Івана Петровича Котляревського, яка розташована біля Соборного Майдану.

Її запланували ще кілька років тому, проте відбулася затримка, тому, що треба було спершу розробити проєкт, відкоригувати проєктно-кошторисну документацію, визначитися з вартістю робіт, які потребують спеціальних знань та вміння. Тільки на перекриття даху меморіальної хати дерев’яними дощечками майстрам знадобиться не один місяць. За цю роботу не всяка будівельна організація візьметься. Тому в конкурсі взяли участь всього дві будівельні компанії, які, до того ж, відмовилися зменшувати ціну за свою майбутню послугу. У підсумку влада домовилася з підрядником, який запросив меншу платню – близько 2 мільйонів гривень. Майже півмільйона гривень з цієї суми коштуватиме матеріал.

Згідно з домовленістю, підрядник повинен виконати перекриття будівель садиби до літа наступного року та надати гарантію, що нова покрівля простоїть без капітального ремонту мінімум 10 років. Окрім того, новий дах меморіальної хати автора безсмертної «Енеїди» матиме кілька типів утеплення та звукоізоляції, й матиме надійний захист від потрапляння в нього блискавиць.

Після того, як відреставрують цей об’єкт, такі ж роботи виконають у будівлі літературно-меморіального музею Котляревського на Першотравневому проспекті.