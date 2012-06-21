Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На зупинці автотранспорту «Млинзавод» у Полтаві представники київського товариства з обмеженою відповідальністю за приблизно півтораста тисяч гривень встановили новий павільйон із склоподібного матеріалу, який замінив старий павільйон, що вже відслужив своє. Тож можна спрогнозувати, що скоро такі суперсучасні модернові споруди з’являться й на інших центральних вулицях міста.

Також прозорі, тільки з іншого матеріалу, зупинкові павільйони кілька років тому стали з’являтися й на полтавських околицях, зокрема у селищі Яківці. Тільки на центральній вулиці Спартака їх встановлено кілька. А зупинкові майданчики вимостили тротуарною плиткою.

В даному разі це добрий почин, тому що прозорий павільйон безпечніший. Принаймні вдень. Але ця відкритість не потрібна у шкільних туалетах Полтави, які в деяких освітніх закладах стали робити без елементарних перегородок і сидінь на унітазах. Далеко не всі діти настільки розкуті, як про них думають дорослі. Багато їх змушені цілий день терпіти, й не ходити в туалет тільки з цієї причини.

Проблема насправді серйозна, і її оперативно треба розв’язати. Відповідна петиція навіть з’явилася днями на офіційному сайті Полтавської міської ради.