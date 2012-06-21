Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Увесь наступний рік жителі вулиці Пилипа Орлика в Полтаві відчуватимуть тимчасовий дискомфорт. Причина такого явища прозаїчна — на ділянці між Соборним майданом і вулицею Гоголя реконструюватимуть каналізаційний колектор. Вже визначилися й з виконавцем робіт, згідно з умовами, цю операцію повинне буде до кінця наступного року за майже 17 мільйонів гривень провернути одне київське товариство з обмеженою відповідальністю.

У планах київського підрядника старі бетонні труби замінити новими поліетиленовими, меншого діаметру, демонтувати старий колектор, збудувати десяток нових колодязів тощо. Загалом треба буде укласти майже 350 метрів труб. Окрім того, щоб місцеві жителі відчували якомога менший дискомфорт, пов'язаний з цими пертурбаціями, кияни повинні будуть на період реконструкції облаштувати тимчасові каналізаційні станції, системи вентиляції, водоводів, сигналізації загазованості й інше.

Від підрядника вимагається не просто реконструювати колектор, а зробити це якісно, щоб після того, його не треба було капітально ремонтувати мінімум десять років.

Оплату заміни колектора полтавці здійснюватимуть кількома траншами, зокрема в цьому році фірмі-виконавцю проплатять лише 30 відсотків від суми авансу.