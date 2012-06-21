Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Зважаючи на урядову ініціативу в наступному році виділити областям кошти на будівництво спортивних комплексів, обласна влада Полтавщини хоче нею скористатися й побудувати в Полтаві Палац спорту. Бюджетна комісія вже запропонувала виділити певну суму коштів на виготовлення проєкту цього майбутнього спортивного об’єкту.
Як пояснили в облдержадміністрації, така оперативність потрібна для того, щоб коли в наступному році обіцяні кошти надійдуть, на місці були готові використати їх за призначенням.
Розраховують в ОДА й на те, що уряд профінансує добудову басейну в авіамістечку. Полтавська міська рада також багато робить для розвитку в місті спорту, надаючи нині перевагу ремонтам спортивних майданчиків. Відразу 9 їх товариство-переможець тендеру повинно здати в експлуатацію вже до кінця листопада. Вартість капремонту одного спортмайданчика обійдеться місту в кількадесят тисяч гривень.
На кінець осені мають бути відремонтовані й 6 дитячих майданчиків. І це не рахуючи оновлення десятків інших об’єктів спортивного призначення та дитячих, які ремонтують за спрощеною процедурою виділення коштів.