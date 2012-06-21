Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На початку літа в «Урядовому кур’єрі» був вміщений фоторепортаж про Полтавський міський дендропарк і його директора колишнього головного художника міста гумориста Михайла Шлафера, який на базі комунального господарства «Декоративні культури» заснував художню майстерню й разом із своїми добровільними помічниками — працівниками дендропарку виготовляли з аварійних дерев та гілок різноманітні скульптури й встановлювали їх у парках і скверах Полтави. На той момент вони вже виготовили і встановили у місті колоритного українського ведмедя з діжкою меду, величезного кумедного хом’яка, ворона, зграйку лебедів, черепаху, лань, борсука тощо.

Не минуло й кількох місяців, як майстри з «декоративних культур» порадували новим цікавим виробом — симпатичною скульптурою козака з великими вусами й шаблею при боці. Автор ескізу творіння той самий — Михайло Шлафер, допомагав йому працівник дендропарку Віктор Сегеда, а встановили скульптуру у переддень свята Покрови на Панянському бульварі у центрі Полтави.

Нова скульптура заввишки майже 2,5 метра і важить близько тонни, а зробили його з аварійного могутнього клена.

На цей момент, за словами директора міських зеленбудівців Сергія Луценка, його підлеглі виготовили 20 дерев’яних скульптур. Ще чимало їх знаходяться в роботі.