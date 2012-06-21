Біля селища Ялта Мангушського району на Донеччині археологи під час розкопок знайшли останки представника однієї з давніх культур степів Приазов’я — кіммерійця. У кургані поховали чоловіка віком приблизно 25—35 років, поруч із яким виявили шкіряний головний убір, вироби із бронзи та кістяний інвентар.
«Це поховання дуже рідкісне, оскільки йдеться про представників кочових племен, які жили на цих землях 950—750 років до нашої ери. Нам вони відомі як племена кіммерійців — першого історично зафіксованого народу на території України», — коментує знахідку керівник експедиції старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету В’ячеслав Забавін.
Археологічна експедиція Маріупольського держуніверситету, до складу якої увійшли викладачі, випускники та студенти історичного факультету, представники громадської організації «Культурно-освітня платформа «Сенс» та волонтери, наприкінці червня почала розкопки двох курганів доби бронзи (ІІІ—ІІ тис. до н.е.). Степові могили було насипано тут в епоху ранньої бронзи в період ямної культури приблизно 3 тисячі років до н.е. Нині фахівці звертають увагу на те, що один із курганів вони змогли відшукати тільки завдяки картографічним даним ХІХ століття, оскільки прадавні могили колишніх аборигенів степу, на жаль, розорюють і знищують. Показово, що на останки кіммерійця натрапили на глибині всього 40 сантиметрів від поверхні, адже колись високий курган майже зрівняли із землею.
Із знахідкою поки що працюють фахівці, і після всіх відповідних дій її передадуть на зберігання до Маріупольського краєзнавчого музею. Можна шкодувати тільки, що Приазовський степ так і не став музеєм просто неба, де зберігалися б прадавні кургани, менші з яких уже потерпіли від плугів, тобто просто зникли.