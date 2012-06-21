Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У рамках проекту «Патронажна служба товариства Червоного хреста України» за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста в селі Кряківка, яке розташоване за лічені метри від лінії розмежування, з липня почала працювати патронажна сестра Наталія Литвин.
«Вік її підопічних від 74 до 85 років, вони давно вже не залишають свого села, деякі рідко виходять навіть за двір. Через конфлікт їхні діти опинилися по той бік або виїхали, деякі з підопічних зовсім самотні. Тому прихід до них представників Червоного Хреста став справжнім подарунком», – розповідає головний спеціаліст обласного осередку громадської організації ТЧХУ Тетяна Сарапулова.
За її словами, про це підопічні патронажної сестри розповідали під час моніторингу, вони повідомили, що проблемою для літніх людей є доставка води, бо людям у похилому віці фізично важко не тільки набрати і донести відро води, а ще й занести його, якщо сходи високі і круті.
Нині завдяки підтримці Міжнародного Комітету Червоного Хреста працює пілотний проект «Патронажна служба ТЧХУ» для Луганської та Донецької областей. Майже три десятки виконавців обслуговують 190 осіб.