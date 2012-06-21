Макети із зображеннями найбільш застосованих мін та вибухових предметів розробили представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, експерти Міжнародного центру з гуманітарного розмінування та Міжнародного комітету Червоного. А виготовили незвичайні навчальні посібники у Швеції за кошти Швейцарської Конфедерації.
На сході України їх презентували міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш та Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер.
«Такі макети в Україні не можна було виготовити через відсутність технології. Вони практично один в один як справжні боєприпаси. Мета нашого проекту поки території до кінця не розміновані, щоб люди знали, як поводитися безпечно навіть в умовах мінного забруднення», – наголосив Вадим Черниш.
За його словами, хоч в Україні досі вісутній профільний закон, існує державна Стартегія, яка «базується на кращому досвіді, який є в світі та загальновизнаних міжнародних стандартів протимінної діяльності».
На Луганщині з початку збройного конфлікту серед мирного населення загинуло 72 людини та 161 отримали поранення. Але, на думку міністра, у цілому по країні такі дані треба уточнювати.
«Те, чим оперують деякі державні органи – це статистика або локальна (наприклад, в межах одного району, міста, області), або цифри, які взяті з доповідей міжнародних організацій, які посилаються одна на одну. Такі дані не відображають реальної картини»,– упевнений Вадим Черниш.
Саме тому, за його словами, наразі в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та ВПО розробляють пілотний проект щодо створення моделі взаємодії усіх служб, задіяних в розмінуванні. Згодом оберуть одну з громад прифронтового Донбасу, де перевірять ефективність такої моделі. Міжнародні стандарти зобов’язують й створити уніфіковану базу даних постраждалих.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»