У Сєвєродонецьку урочисто підписано меморандум про співпрацю міського голови Валентина Казакова та директора проекту «Енергоефективність в громадах ІІ» GiZ Роберта Кюнне.
«Я дуже рада, що Сєвєродонецьк близький до зони військового конфлікту, стає не тільки безпечним містом, але й ще містом-ментором для інших міст Східних регіонів України та може передавати досвід енергоефективності, напрацьований протягом проекту «Енергоефективність в громадах І» 2015 - 2017 роки», – каже голова Луганського регіонального відділення Асоціації міст України Наталія Бойко.
Заради обміну досвідом на схід України завітали представники Ізюму та Первомайська Харківської області, Мирнограда та Добропілля Донецької області.
Гості відвідали індивідуальний тепловий пункт на ЗОШ № 10. Обладнання встановлено Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України в рамках співпраці проектів, що впроваджуються компанією GIZ за дорученням уряду Німеччини. Також відбувся семінар для міст-партнерів проекту в рамках міжнародного співробітництва GIZ та реалізації проекту «Енергоефективність в громадах ІІ».
П’ять українських міст, серед яких Сєвєродонецьк ,Чернівці, Коломия, Житомир та Миргород є містами-менторами, що передають досвід першої фази проекту для 20 міст другої фази проекту. Вони співпрацюватимуть за такими напрямками: енергоменеджмент у громадах, планування та впровадження заходів з енергоефективності і механізм сприяння розвитку зовнішніх послуг.
Іванка МЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»