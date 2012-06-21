Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



15 жовтня до всіх житлових будинків у Маріуполі подадуть… ні, не тепло, а поки тільки гарячу воду. Але ловити дрижаки жителям південного приморського міста також не доведеться, адже керівники ККП «Маріупольтепломережа» пообіцяли: у тому разі, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за +8, у квартирах відразу ж стануть гарячими і батареї.

На порозі чергового опалювального сезону комунальники запевняють, що всі 66 котелень та центральні теплові пункти завчасно готові до роботи. Упевненості у нормальній роботі теплового господарства додає той факт, що у 2020 році міський водоканал отримав і використав для ремонту місцями зношених труб та іншого обладнання рекордну суму інвестицій — майже 140 мільйонів гривень. Завдяки цьому тут практично виконали річний план щодо заміни мереж, відповідно підготували всі насосні та каналізаційні станції. Солідні фінанси для підготовки до холодної пори року отримали також працівники «Маріупольтепломережі» — близько 120 мільйонів гривень.

Так само у всеозброєнні напередодні зими перебувають і компанії «Зеленбуд», «Автодор» і «Комунальник»: протистояти негоді та її наслідкам будуть понад 450 співробітників та більше 90 одиниць спеціальної техніки.