Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Можливості залучення держав Європи та міжнародних фінансових організацій до участі у проєктах реформи вугільної галузі та соціально-економічної трансформації вугільних регіонів України обговорили у Міністерстві енергетики за участі представників Міністерства розвитку громад та територій, народних депутатів і міжнародних партнерів.
Зокрема, в. о. міністра енергетики Ольга Буславець повідомила, що у Міністерстві завершується робота із розробки концепції реформування державних підприємств вугільної промисловості та плану заходів з її реалізації. Це зокрема стосується шляхів вирішення соціально-економічних проблем, що неодмінно виникнуть внаслідок згаданого реформування.
Наразі у міністерстві досліджують потреби вітчизняних підприємств у вугіллі, а подальша доля окремих вугледобувних підприємств визначатиметься окремо. Для цього зараз напрацьовується методика поділу шахт на категорії – приналежність шахти до якоїсь із них визначатиме її подальшу долю, не всі буде закрито.
Також розробляється проєкт трансформації двох так званих мономіст – одне на Заході, друге на Сході України. Маються на увазі міста, які наразі суцільно залежать від вугледобувної галузі – аби вони могли існувати надалі, цю залежність слід замінити чимось іншим. Йдеться, зокрема, про створення робочих місць на новозбудованих підприємствах інших галузей, професійну переорієнтацію колишніх працівників вугільної галузі тощо.
Такий проєкт викликав чималу зацікавленість закордонних партнерів. Вони чекають інформації, які саме міста буде обрано і за якими критеріями. А Ольга Буславець додала, що вважає оптимальною моделлю реалізації намічених планів поєднання закордонних інвестицій і бюджетного фінансування.