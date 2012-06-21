Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Відомому письменнику-сатирику Олександрові Ковіньці цьогоріч виповнилося б 120 років. Його чергова ювілейна дата відзначається на державному рівні. З цієї нагоди на малій батьківщині гумориста у селі Плоске Полтавського району на фасаді школи на його честь прикріпили меморіальну дошку, щоб завжди нагадувала селянам про їхнього славного земляка.

До речі, школу для увічнення пам’яті Олександра Ковіньки обрали не випадково. Біля неї колись стояла його батьківська хата, в якій він народився. Більше того, у цьому навчальному закладі працює музей його імені й усіляко популяризують творчість гумориста. Тут щорічно проводять гуморини.

Проте в житті Ковіньки насправді було мало місця для сміху й веселощів. На дошці написано, що він був в’язнем комуністичних таборів. Цілих два десятиріччя він поневірявся по сибірах-магаданах. А все тільки за те, що був українцем і сповідував націоналістичні погляди.

Під час церемонії відкриття меморіальної дошки гості з Полтави передали на зберігання в сільський краєзнавчий музей копії важливих архівних документів, зокрема про відкриття проти письменника кримінальної справи, його книгу з дарчим написом, фотографії тощо.







