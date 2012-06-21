Майже півтора століття колекція була недоступна широкому загалу, пише Corriere della Sera.
Колекція Торлонія є однією з найбільших приватних колекцій античних скульптур в Італії. Її збирали впродовж усього XIX століття, у 1875 році колекцію розмістили в приватному музеї, в який допускалися лише обрані.
З волі сімейства Торлонія, роздратованого навіть рідкісними відвідувачами, зібрання античних скульптур закрили. Лише після смерті останнього з представників родини зібрання вирішили відкрити для відвідувачів.
Відкриття було заплановане ще навесні, проте через пандемію коронавірусу COVID-19 воно було відкладено. Після того, як ситуація в країні відносно стабілізувалася, влада вирішила відкрити експозицію.
Для виставки було відібрано 96 з 620 артефактів колекції, в тому числі бюсти, статуї, рельєфи і саркофаги. Предмети, з плином віків покрилися пилом і кіптявою, їх відреставрували і виставили в палаццо Каффареллі – новому виставковому центрі Капітолійських музеїв.
За словами куратора виставки, археолога Карло Гаспаррі, розмір колекції Торлонія вражає не тільки кількістю в 620 предметів, що дуже багато для приватної колекції. «І це дозволяє нам вивчити феномен колекціонування, починаючи з 1500 року нашої ери», – пояснив куратор.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»