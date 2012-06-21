Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Рівно о 20-00, як тільки день закотився за обрій, на Театральній площі в Рівному знову засяяло світло, причому, під оплески рівнян та гостей міста. То засвітився зсередини їхній улюблений обласний академічний музично-драматичний театр. Тепер саме так, по-європейськи, буде завжди. І театр дивуватиме нас не лише глибоким внутрішнім змістом, а й зовнішнім виглядом.

Ідея підсвітити головні культурні споруди обласного центру належить голові Рівненської ОДА Віталієві Ковалю. Втілити ж її він запропонував представникам бізнесу. «Ви знаєте, ідея така ж потрібна, як і проста. Дивуюся, як я сама до цього не додумалася раніше? Адже часто відвідую театр, а досі виходили ми з нього прямо в темінь,» — каже генеральний директор групи компаній «Реноме» Надія Гладкевич. Саме ця фірма взяла на себе реалізацію ідеї подарувати рівнянам світло з допомогою економнихлед-ламп. Оркестр театру з такої нагоди просто перед входом, на вулиці, виконав кілька відомих мелодій. Було неймовірно!

А вже в наступні вихідні так само урочисто засяє органна зала обласної філармонії, затим будуть інші знакові для Рівного споруди. Бізнес залюбки подарує нам світло.