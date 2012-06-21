Третій рік поспіль 35 велетенських писанок утворюють у Рівному «Писанковий сад». Писанки, кожна з яких не менш як 1,5 метра заввишки, створили учні дитячої художньої та загальноосвітніх шкіл. Вони унікальні не лише за розмірами, а й за технікою розпису: їх розмалювали родини Героїв Небесної Сотні, сім’ї загиблих на сході України, студенти і кожен охочий. Ось так і залишилася у великодніх символах часточка душі малої Ашхен Арутюнян, тато якої загинув на Майдані в Києві, і мами першого рівнянина, який поклав життя за Україну, Наталії Волошиної.
Писанки успішно перезимували в художній школі, їх реставрують та підфарбовують. Тепер усі охочі зможуть насолодитися алеєю писанок у парку на Лебединці та сфотографуватися тут. До слова, дерева в центрі Рівного теж уже традиційно розквітнуть писанками: їх виготовляють випускники рівненських шкіл.