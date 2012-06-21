Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Голова Нацполіції України Сергій Князєв та керівник регіонального офісу ІСІТАР в Україні Джон Монтаніо (Міністерство юстиції США) презентували в Рівному пілотний проєкт «Поліцейський офіцер громади». Його мета — щоб у кожній громаді люди почувалися безпечно завдяки ефективній роботі поліцейського.
«Офіцер житиме у громаді, допомагатиме у розв’язанні нагальних проблем, насамперед правопорядку та безпеки, — повідомив Сергій Князєв. — Кожен поліцейський отримає обладнане робоче місце, службове авто, а за потреби йому нададуть житло».
Голови ОТГ Рівненщини тут-таки підписали меморандум про співпрацю з поліцією: із 34 громад учасники проєкту — 31 з населенням 228 тисяч.
«Вірю, що проєкт не буде схожим на попередні досвіди співпраці з поліцією. Майбутні поліцейські офіцери житимуть і працюватимуть у ваших громадах, вони будуть частиною вас. І представники департаменту юстиції США тут для того, щоб підтримати ініціативу», — наголосив Джон Монтаніо.
Прийом заяв від претендентів уже розпочався. Етап добору триватиме майже 40 днів, ще 2,5 місяця знадобиться на підготовчий курс, який розробили міжнародні експерти. Тож перші поліцейські офіцери у громадах з’являться на початку листопада. Це стане черговим етапом реформування поліції в Україні й поглиблення реформи з децентралізації за підтримки міжнародних партнерів. До слова, такий проєкт уже успішно діє на Дніпропетровщині.